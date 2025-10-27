Habilitan una ventanilla exclusiva para afiliados de Pami en el Hospital
Entra en funcionamiento este lunes. La medida busca agilizar trámites y agilizar la atención a jubilados y pensionados. "La idea es brindar un espacio más accesible y cómodo", indicaron.
La Secretaría de Salud informó que, a partir de este lunes, los afiliados a Pami serán atendidos en una ventanilla exclusiva en el Hospital Emilio Ruffa.
La medida permitirá que jubilados y pensionados, que hasta el momento debían sacar turno realizando la clásica fila en el sector de las ventanillas, tengan prioridad.
Desde la Municipalidad informaron que el objetivo es “agilizar los trámites y optimizar la atención a las personas mayores”.
“La idea es brindar un espacio más accesible y cómodo para todos los vecinos que requieren este servicio”, refirieron.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión