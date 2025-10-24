El Centro de Educación Física n.°14, llevará adelante una nueva edición del programa Con Ojos de Niño, la propuesta educativa y recreativa destinada a estudiantes de primer grado de las escuelas primarias del distrito.

Ads

La actividad se desarrollará del lunes 27 de octubre hasta el viernes 31 en las instalaciones del gimnasio del del Estadio Municipal, donde los niños participarán de un circuito de estaciones diseñado para promover el juego, la expresión corporal y la creatividad.

Las diferentes estaciones comprenden las siguientes actividades: Todo Siente, Todo Pinta, Todo Trepa, Todo Salta, Todo Vuela, Todo Rueda, Todo en Boca y, como cierre de la jornada, Todo Canta.

Ads

Desde su primera edición en 2010, el programa se ha llevado a cabo de manera ininterrumpida, con excepción de los años 2020 y 2021.

Puede interesarte

Ads