En medio de un fuerte hermetismo, la sucursal San Pedro del Banco de la Nación Argentina está sometida a una intervención y auditoría interna que podría derivar en severas sanciones para personal jerárquico de la entidad.

La causa: faltó dinero. Mucho. Se habla de alrededor de 40 millones en una maniobra que sería la primera detectada de varias similares, sobre las que ahora hay una investigación en marcha.

La situación involucra a varios empleados jerárquicos puesto que la sospecha es que para la maniobra detectada podrían haber fallado los controles internos o haber connivencia entre las personas que tenían a cargo las tareas.

La situación habría sido descubierta por personal que al completar pasos de control sobre operaciones detectó el faltante. Como esos controles implican a varias personas en la cúspide de la conducción de la entidad, hay sospechas de responsabilidades por acción u omisión.

Por lo pronto, hay personal de licencia, involucrados que le aseguran a sus compañeros que nunca tocaron un peso y una investigación que procurará establecer qué ocurrió.

La investigación interna podría derivar en sanciones, con el despido con justa causa como máxima posibilidad. Pero además, por el hecho podría ponerse en marcha una causa penal por el delito de defraudación, que en el caso de la administración pública contempla penas de entre dos y seis años de prisión.

