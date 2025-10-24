En medio de la incertidumbre generada por las versiones acerca de la decisión de la empresa Cencosud de cerrar la sucursal San Pedro del supermercado Vea, sin notificación formal al personal y con góndolas que se vacían sin reposición, los dueños del edificio tendrán una reunión en procura de "mantener las fuentes de trabajo".

Así lo informó este viernes a La Opinión Daniel Cayetano Grosso, presidente del directorio de Desarrolladora San Pedro S. A., la empresa que compró el edificio del ex San Cayetano, donde funciona desde 2012 el supermercado Vea.

Grosso dijo que para la empresa que preside es importante aclarar que no hubo conflicto alguno por el alquiler, como habían señalado primero fuentes del Vea local y luego el propio responsable de Relaciones Laborales de Cencosud, Javier Santos, que se reunió el lunes con referentes del Gobierno y del Sindicato de Comerio.

"Leímos que atribuían el problema al alquiler y se barajaban cifras que están alejadísimas de la realidad", dijo Grosso, en alusión a las versiones que surgieron tras la reunión con Santos en las que el representante de Cencosud habría dicho que el contrato pasaría de 18 millones a casi el doble.

"Siempre mantuvimos relación de igual a igual, Cencosud cumplió siempre los compromisos y nosotros también. Nos llamó la atención que ahora no cumplan con los contratos, porque deberían notificar con seis meses de anticipación y eso no pasó", dijo Grosso respecto del cierre.

La preocupación de su empresa, dijo el dueño del edificio donde funciona el Vea, es que no quieren que se les atribuya la pérdida de 30 puestos laborales, con lo que ello implica para la economía de esas familias y de San Pedro.

"Nosotros estamos dispuestos a dar una mano, conocemos la actividad, también somos supermercadistas y sabemos las dificultades de este momento bisagra del país, que nos afecta a todos", dijo el empresario.

En ese marco, informó que a la reunión que mantendrán la semana que viene con representantes de Cencosud llevarán dos propuestas tendientes a mantener el entramado comercial que implica un supermercado en el edificio de Balcarce e Ituzaingó.

"Si necesitan una mano se la vamos a dar, vamos a ayudar", aseguró Grosso.

Una de las propuestas será promover un convenio para que Cencosud no pague el alquiler por un tiempo, con un plan de pago de esa deuda "cuando el consumo repunte".

La otra, si la empresa tiene decidido cerrar de todas maneras y retirarse de San Pedro, es "llegar a un acuerdo para que no desarmen el supermercado y conseguir un nuevo operador y mantener las fuentes de trabajo".

"Queremos contribuir para que esto no se complique aún más", dijo Grosso y aseguró que el directorio de la empresa que representa decidió "buscar la manera de preservar las fuentes de trabajo".

"Queremos charlar en el grupo de supermercadistas y que otro supermercado tome la boca. Esa es la idea, de nuestra compañía. Esperamos llegar a un acuerdo que sea favorable", señaló.

"En lo que dependa de nosotros, no va a haber ningún inconveniente en que el Vea siga, aunque no paguen el alquiler. Lo último que queremos es que cierren, menos en este momento tan complicado para todos", sostuvo.