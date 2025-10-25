El fin de semana se jugaron los encuentros de cuartos de final del Torneo Clausura ‘'Marcos Barlatay'' organizado por la Liga Deportiva Sampedrina.

Ads

Independencia venció 4 a 2 a La Esperanza el viernes y enfrentará en semifinales a Mitre, que le ganó 2 a 1 a Central Córdoba de Santa Lucía.

Independencia enfrentará a Mitre en semifinales.

En el otro lado del cuadro, América se impuso por 2 a 1 a Defensores Unidos en el Estadio Municipal el sábado por la noche y será rival de Paraná, que el domingo superó 1 a 0 a Banfield.

Ads

En semifinales, los partidos se disputan en la cancha del mejor ubicado en fase de grupos, por lo que la I y el Albirrojo definiran su pase a la final ante su gente. A diferencia de los cuartos de final, habrá una repartición de 70/30 en lo que es la recuadación, por lo que ambos equipos se llevaran un porcentaje de las entradas vendidas.

Los duelos están previstos para disputarse el próximo miércoles 29 de octubre, ya que el fin de semana no habrá actividad en categorías mayores por la veda electoral sumado a que Independencia, Mitre y Paraná se encuentran jugando el Torneo Regional Federal Amateur que disputa sus fechas los fines de semana.

Ads

Este último factor también puede llevar a que la final del Clausura se dispute el miércoles 5 de noviembre en el Estadio Municipal, siempre y cuando los equipos que estan jugando el regional se enfrenten entre sí en el partido definitorio.

Puede interesarte