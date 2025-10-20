Camión desobstructor: el Municipio alquila un equipo que cuesta $ 240 mil por hora

La empresa Iarsa comenzó este lunes las tareas de repavimentación de la Ruta 191, en el tramo que había quedado suspendido

Estafador QR: más de 30 casos, múltiples detenciones y una historia que se repite

Torneo Regional Federal Amateur: Mitre venció a Independencia en el debut

Este domingo por la mañana ocurrió un accidente en Las Provincias y Riobamba entre dos motos.

En Alvear y Manuel Iglesias colisionaron una moto conducida por una joven de 18 años con un Chevrolet Corsa conducido por

En la tarde del domingo una dotación de bomberos acudió ante un llamado de emergencia por un incendio en una casa de

Licencia de conducir: aparecieron los insumos y la entrega del carnet comenzó a normalizarse

En el día de hoy Lunes 20, la oficina de ANSES permanecerá cerrada por duelo, a raíz del fallecimiento de un empleado.

Cronograma de pagos de Anses para octubre

Jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 8 cobran hoy lunes.

Los beneficiarios con DNI terminados en 9 cobrarán mañana martes.

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

Hugo Cesar Barbieri a los 74 años

Alicia Susana Ferreyra a los 70 años

—------------------------------

CLIMA:

Día soleado con 23° de temperatura máxima, vito del sector Noreste a 37 km.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

Avenida Sarmiento y Pavón

San Martín 150

—--------------------------

