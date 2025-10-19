La pasada semana, el denominado como estafador QR fue detenido nuevamente por el robo en un comercio y liberado ese mismo día.

En total, La Opinión publicó más de treinta casos de estafas por parte del reconocido delincuente, que usualmente opera con la misma modalidad en todos los robos.

En los más de doce casos perpetrados este año, el delincuente estafó en comercios, tanto de San Pedro como otras ciudades, se hizo pasar por cliente en un hotel céntrico, e incluso robó un celular del Hospital Emilio Ruffa.

Como suele ser habitual, Rodrigo Belmonte, acusado de diversos delitos, es aprehendido por la policía, pero recupera su libertad a la brevedad, tras ser notificado de la formación de una causa en su contra.

A raíz de la gran cantidad de delitos cometidos bajo la misma modalidad, en 2023, el Concejo Deliberante propuso que la web municipal advierta sobre intentos de estafa.

A cada nueva detención, la resignación se hace presente en ciudadanos y víctimas que asumen que la situación no tendrá la resolución esperada.

"Tiene que quedar detenido efectivamente", dijo Marcelo y Joaquín lo acompañó: "Que lo metan preso y no lo suelten más". Silvia, por su parte, resumió con pesar: "Ya debe andar estafando de nuevo, si sale enseguida".

