El domingo se registraron dos siniestros viales en distintas zonas de la ciudad, que motivaron la intervención del personal policial y los servicios de emergencia.

Ads

Uno ocurrió en la intersección de las calles Las Provincias y Riobamba, donde, por motivos que aún se investigan, chocaron dos motocicletas.

Una de ellas, una Corven Energy de color negro, era conducida por un joven de 25 años, quien fue el único que permaneció en el lugar tras el impacto.

Ads

El otro motociclista se retiró inmediatamente sin brindar datos. El conductor que permaneció en el lugar fue trasladado por una ambulancia al Hospital local, donde recibió atención médica por lesiones leves.

El otro siniestro se produjo en la esquina de Alvear y Manuel Iglesias. En este caso, colisionaron una motocicleta Corven, manejada por una joven de 18 años, y un automóvil Chevrolet Corsa blanco, conducido por un hombre de 29 años.

Ads

En Alvear y Manuel Iglesias, no se registraron heridos.

No se registraron heridos y los daños fueron únicamente materiales. Las partes resolvieron la situación a través de sus respectivas compañías de seguros, sin intervención judicial.

Puede interesarte