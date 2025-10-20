Mitre comenzó con el pie derecho su camino en el Torneo Regional Federal Amateur tras vencer a Independencia en el Estadio Municipal este domingo por la tarde.

La I lo comenzó ganando con gol de Fabricio Sacca, que con un tiro rasante le ganó el duelo a Elías Salomón, los 13 minutos del primer tiempo pero apenas un minuto después, el Rojo igualaría las acciones con un cabezazo de Agustín Poll tras una mala salida de Braian Chebeste.

Independencia no pudo con Mitre.

El trámite del encuentro era parejo pero terminando el primer tiempo, Chebeste fue expulsado dejando a Independencia con un jugador menos y dandole ingreso al arquero suplente, Lautaro Corbalán.

En el segundo tiempo, Mitre aprovechó la superiodad númerica y consiguió el 2 a 1 en los pies de su refuerzo Juan Cruz Vera Borda.

Los dirigidos por Agustín Díaz dieron vuelta el partido.

Si bien la Encia busco el empate con más empuje que fútbol, Mitre no perdió el orden y se quedó con los primeros tres puntos del torneo.

Ahora, los dirigidos por Agustín Díaz recibirán a General San Martín de Pérez Millán, mientras que el último campeón del fútbol de San Pedro visitará a Paraná de San Nicolás.

