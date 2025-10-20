Las dificultades que se plantearon en toda la provincia de Buenos Aires al momento de obtener la licencia de conducir, lentamente tienden a normalizarse, al menos por ahora.

Ads

En las últimas horas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), responsable de la provisión del material para la impresión del carnet, envió un flujo de tarjetas plásticas a la provincia de Buenos Aires y desde allí fueron remitidas a los municipios para que comiencen a imprimir.

La acumulación ha sido en decenas de miles en el ámbito bonaerense, situación a la que no escapó San Pedro. Las personas que llegaban a obtener la primera licencia o renovarla, podían llevar a cabo todo el trámite, pero a cambio solo recibían la “Constancia de Trámite Aprobado”.

Ads

Para circular sin inconvenientes, el conductor debía hacerlo con este documento, donde se consignaban sus datos personales, y la licencia que aparece en la aplicación Mi Argentina.

El problema se presentó en las personas que no poseen un teléfono celular tipo Smartphone, quienes no podían acceder a la app de Mi Argentina.

Pese a todo, estos casos se fueron resolviendo en horas en nuestra ciudad, para que estos conductores accedieran a la licencia física.

Ads

En la ANSV hubo una salida de autoridades y, al quedar acéfala, nadie tomaba la decisión para resolver el inconveniente. Ahora, con el nombramiento de Francisco Díaz Vega en las últimas semanas, el funcionamiento fue normalizándose, y con ello la provisión del material para imprimir el carnet.

Así, de no mediar un nuevo período similar, donde se carezca de los insumos, la tarea en la oficina de Mitre 1995 se agilizaría.

Las condiciones mejoraron a partir de que en el mismo espacio se puede completar la totalidad de la gestión. Uno de los pasos trascendentes fue dotar de una boca de cobranza para los impuestos CENAT y CEPAT, y el tributo municipal.

Ads

Asimismo, aquel ciudadano que efectúa el trámite antes de las 11.00, al mediodía se puede llevar la licencia.