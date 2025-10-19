La utilización del camión desobstructor que se alquila a la empresa Ciageser S.A. cuesta $ 240.000 por hora.

Mientras se aguarda el arreglo definitivo del equipo perteneciente a la Municipalidad, que hace exactamente un año quedó afuera de funcionamiento, el salvoconducto para enfrentar la crítica situación que atraviesa la red cloacal de San Pedro fue recurrir a un elemento similar.

Primeramente, y ante el avance de las quejas y la gravedad que se observó en muchos barrios, se acudió al Gobierno de la Provincia. Durante algunas semanas la misma aportó el desobstructor, que no es propio, sino que pertenecía a Ciageser S.A.

Pero el aporte del Gobierno se cortó y fue el Municipio quien debió enfrentar el gasto en las últimas semanas.

“Estamos en una campaña para concientizar al vecino de que no tire basura en las cloacas. Hemos sacado hasta un cuadro de moto de la red”, ejemplificó Adrián Devito, quien será el secretario de Servicios Públicos en la nueva etapa de la gestión de Cecilio Salazar.

¿Cuánto cuesta alquilar el desobstructor? “$ 240.000 la hora. Si lo ponés a trabajar cuatro horas, es $ 1.000.000 por día”, indicó Devito, que a su vez comentó que “se trata de un camión grande que lleva a cabo un enorme trabajo. Chupa y destapa. El nuestro es parecido”.

“Le pido a la gente tenga un poquito más de paciencia. A fin de año queremos tener resuelto el problema de cloacas”, expresó, mientras fue contando que el equipamiento local está en reparación y que apuestan a tenerlo hacia fines de octubre.

“¿Cómo hicieron para romperlo?”, le preguntó Lilí Berardi en Sin Galera. “Hubo una cadena de descuidos por parte del personal, lamentablemente”, que ahora implica una erogación de unos $ 30 millones para que retorne a sus funciones.

Las declaraciones del funcionario, ante los detalles brindados, hizo que muchos realizaran la cuenta si es conveniente pagar $ 30 millones mensualmente o comprar uno nuevo. “No es lo mismo alquilarlo por día, cuando más se lo necesita, a juntar $ 600 millones y comprar un 0 km”, sostuvo.

“Una vez que lo tengamos nuevamente en funcionamiento, habrá que cuidarlo para que no vuelva a pasar lo que ocurrió ahora”, enfatizó Devito.