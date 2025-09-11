Lo que importa - Jueves 11 de septiembre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Noah fue operado por tercera vez en el Garrahan tras la explosión que le provocó graves quemaduras
Pensiones por discapacidad: reclaman suspensiones sin aviso y citaciones confusas en las auditorías de Andis
La Biblioteca Popular abre sus puertas para una peña solidaria, este viernes
El Hospital Privado Sadiv prepara una charla abierta sobre enfermedades inflamatorias intestinales
Francisco Belén tiene 12 años y participó activamente de la ceremonia de proclamación de la Basilica
Comer bien en tiempos difíciles: cómo cuidar la alimentación sin gastar de más
—------------------------------
NECROLÓGICAS:
Olga Alicia Deferrari a los 77 años
—------------------------------
CLIMA:
Día soleado con 22° de temperatura máxima, viento del sector Sur a 28 km.
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
Avenida Sarmiento y Pavón
Belgrano 1500
Litoral 1080
—--------------------------
—------------------------------------------------
