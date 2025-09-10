El próximo viernes, artistas locales presentarán un espectáculo al sobre, donde donarán todo lo recaudado a la Biblioteca Popular Rafael Obligado.

El evento tendrá lugar en el salón del establecimiento ubicado en Mitre 460 y contará con la participación de Carolina Márquez, Diego Pereyra y Leandro Flores y su conjunto.

Las presentaciones comenzarán a las 20.30. La entrada es libre y el dinero recaudado será destinado al establecimiento.

