La Biblioteca Popular abre sus puertas para una peña solidaria, este viernes
Las presentaciones estarán a cargo de artistas locales, desde las 20.30. Todo lo recaudado será destinado al establecimiento ubicado en Mitre 460.
El próximo viernes, artistas locales presentarán un espectáculo al sobre, donde donarán todo lo recaudado a la Biblioteca Popular Rafael Obligado.
El evento tendrá lugar en el salón del establecimiento ubicado en Mitre 460 y contará con la participación de Carolina Márquez, Diego Pereyra y Leandro Flores y su conjunto.
Las presentaciones comenzarán a las 20.30. La entrada es libre y el dinero recaudado será destinado al establecimiento.
