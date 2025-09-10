Noah, el niño de siete años que sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo, luego de que un aerosol de pintura explotara en un zanjón fue operado nuevamente en el Hospital de Pediatría Garrahan.

Ads

Es la tercera vez que el pequeño es intervenido quirúrgicamente y, en esta oportunidad, los médicos colocaron injertos en la cara, uno de los brazos y la espalda.

Yamila, amiga de la madre de Noah, informó que es posible que sometan al niño a otras cirugías, ya que "falta mucho por trabajar".

Ads

Indicó que el nene levantó "fiebre", por lo que extrajeron muestras de "sangre y orina" para realizar estudios y descartar posibles infecciones.

"Está un poco sedado, sigue necesitando un respirando y medicamentos para que su corazón funcione bien. Es un camino largo, pedimos que sigan orando por él", concluyó Yamila.

Ads

El niño fue derivado al Hospital Garrahan, luego de que médicos de la Guardia Pediátrica confirmaran que presentaba quemaduras en el 60 % de su cuerpo, producto de una explosión que tuvo lugar en inmediaciones a su casa.

Puede interesarte