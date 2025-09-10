En épocas de elecciones o crisis económicas suele pasar siempre lo mismo: sube el dólar, aumenta el riesgo país y los precios de los alimentos vuelven a dispararse.

La situación obliga a muchas familias a elegir lo más barato en lugar de lo que realmente necesitan o prefieren. Sin embargo, aún con un presupuesto ajustado es posible cubrir las necesidades del organismo si se compra con inteligencia.

Las proteínas son esenciales y se encuentran principalmente en alimentos de origen animal: carnes (vacuna, porcina, pescado, pollo), huevos y quesos. Dentro de estas opciones, la milanesa de pollo o cerdo suele ser más económica que la de carne vacuna, con un valor nutricional similar. Acompañada de arroz, fideos o verduras de estación, puede ser un plato completo y accesible.

Las legumbres (lentejas, porotos) combinadas con cereales (arroz, fideos) son una excelente fuente de proteínas, además de aportar energía, vitaminas y minerales. Una ensalada de lentejas con arroz y verduras, por ejemplo, puede cubrir perfectamente los requerimientos diarios sin gastar de más.

Elegir productos de temporada es otra estrategia clave, ya que son más frescos, abundantes y económicos. Incorporarlos a las comidas asegura variedad de nutrientes sin aumentar los gastos.

Cuidar la economía familiar no significa descuidar la salud. Un licenciado en nutrición puede orientar en la mejor forma de planificar la alimentación, enseñando a seleccionar qué conviene comprar según el bolsillo y las necesidades del cuerpo.

