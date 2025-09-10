Durante la mañana del sábado, el móvil de Sin Galera se acercó a las puertas de los consultorios Beaumont, donde beneficiarios de pensiones por discapacidad fueron citados nuevamente para continuar con las auditorias dispuestas por la Agencia Nacional de Discapacidad.

En medio del escándalo nacional que involucra al extitular del organismo, Diego Spagnuolo, decenas de personas llegaron tras recibir, en algunos casos por primera vez, una citación, con un horario establecido.

Decenas de personas se acercaron a los consultorios de Beaumont 665.

Una trabajadora social de APAND Baradero cuestionó la modalidad y expresó a los periodistas de La Opinión & Sin Galera su disconformidad respecto del manejo por parte del organismo nacional.

"Estoy muy enojada porque las citaciones las hacen con domicilios viejos, hay mucha gente que se mudó y no son notificados", expresó la mujer.

Indicó que Andis no hizo "cruce de datos", ni con Anses, ni con el Padrón Electoral, por lo que muchos beneficiarios no estaban al tanto que debían participar de las auditorias.

La trabajadora explicó que tiene más de treinta personas a cargo y que muchas de ellas vivenciaron situaciones insólitas durante las citaciones.

“A una persona cuadripléjica le pidieron que escriba en manuscrito, le expliqué que iba a tener que escribir, aunque sea, con la boca”, relató.

Refirió que la modalidad de las auditorias es “una falta de respeto” para las personas que lo necesitan y consideró que la consultora a cargo del proceso de revisión “sabe muy poco sobre invalidez laboral y discapacidad”.

Por su parte, Johana González, madre de una persona con síndrome de down contó que, sin previo aviso ni citación, suspendieron la pensión que percibía su hija.

"En Anses me dijeron que estaba suspendida, no estaba enterada de nada", contó la mujer.

Gonzaléz expresó que Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le dijeron que “estaba bien” el trámite que realizó y que sólo “quedaba esperar a que Andis restableciera el beneficio”.

"Me parece injusto que lo hayan cortado sin notificación previa, era una ayuda más. Mis dos hijas tienen síndrome de down, pero solamente la primera dejó de cobrar la pensión", sentenció.

El pasado viernes, el Senado rechazó el veto impulsado por el gobierno de Javier Milei y sostuvo la ley de emergencia en discapacidad, con 63 votos afirmativos, 7 negativos y 0 abstenciones.