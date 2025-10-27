Tras el triunfo de la lista de La Libertad Avanza en San Pedro, las celebraciones dieron muestra de "grieta" y diferencias entre San Pedro Puede de Ariel Rey y LLA de Analía Corvino, que confluyeron en las elecciones municipales de septiembre.

Ads

Hasta la aparición de Santilli como cabeza de lista por la renuncia de José Luis Espert, los de Rey habían estado bastante silenciosos en la campaña. Luego, se asomaron y hasta fiscalizaron.

Pero los de Corvino y Luis Silva, que tienen en San Pedro la representación formal del partido del presidente Javier Milei, asumieron el triunfo y fueron tajantes en marcar la diferencia.

Ads

La diputada electa celebró que la boleta violeta fue la más votada en la ciudad, la provincia y el país. Destacó la conducción de Karina Milei y de Sebastián Pareja, electo diputado nacional, y agradeció "el tremendo laburo del equipo" de LLA San Pedro "que garantizó la fiscalización en todo el distrito y cuidó cada uno de nuestros votos".

La imagen con la que La Libertad Avanza celebró el triunfo en San Pedro.

Sobre el final, celebró haber sido "la fuerza más votada en San Pedro durante todo 2025" y lo que ello significó en materia de obtención de cargos en las elecciones.

Ads

"Logramos que una banca en la Cámara de Diputados de la provincia después de más de una década. Dos bancas propias en el Concejo Deliberante y conseguimos las tres bancas que estaban en disputa en el Consejo Escolar", difundió.

"Dos bancas" en el Concejo son las de Melina Panatteri y Joaquín González, segunda y tercero, respectivamente, en la lista de LLA que encabezó Ariel Rey y que logró cuatro concejales en las elecciones, con Mariana Reynoso, de San Pedro Puede, como cuarta.

Rey, por su parte, no nombró a La Libertad Avanza en su posteo de festejo. Agradeció a quienes "volvieron a confiar" y sostuvo: "Este resultado es de cada uno que cree que San Pedro puede más, que se involucra y que no baja los brazos".

Ads

Ariel Rey encabezó su posteo con una foto de él y Mariana Reynoso con Santilli.

En se marco, felicitó a Diego Santilli, que en 2023, como candidato a gobernador del Pro en Cambiemos había respaldado su candidatura a intendente, y dijo que seguirán "construyendo juntos el cambio que la provincia necesita".

En el entorno de Ariel Rey no ocultan las diferencias que tienen con Corvino y Silva. Los de LLA tampoco lo hacen. Las versiones sobre fuertes discusiones y algo más se deslizan entre bambalinas.

Aunque en las últimas sesiones se vio a los cuatro concejales electos juntos en las sesiones, lo que ocurrirá de aquí al 10 de diciembre con la conformación de las bancadas no está del todo claro.