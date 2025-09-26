El 10 de diciembre asumirán los concejales electos el 7 de septiembre y la composición del cuerpo deliberativo local cambiará de manera significativa.

Por primera vez desde que es intendente, Cecilio Salazar perderá la mayoría, lo que implica que está en riesgo la continuidad del oficialismo al frente de la conducción del Concejo.

Fuerza Patria será la primera minoría, con siete ediles, y propondrá a Candelaria Cuscuela como presidenta para los próximos dos años. Martín Baraybar, que será el conductor del bloque, está a cargo de conseguir los votos.

Porque no alcanzan y deberán buscar aliados. Necesitan tres, ya que la presidencia de la asamblea legislativa inaugural la tendrá a su cargo Ariel Rey, concejal electo de mayor edad de la lista ganadora, es decir que un eventual desempate quedará en su poder.

Candelaria Cuscuela preside el bloque oficialista de Fuerza Patria.

En la oposición, la rosca está en marcha y es compleja. Hay al menos tres nombres que sonaron en diversas reuniones y conversaciones entre actores de la política local para ocupar el sillón que dejará vacante Pablo Vlaeminck, que en la rosca oficialista aparece como destinatario de alguno —el que sea— de los cargos disponibles.

Salazar tendrá siete votos propios. Es la misma cantidad de concejales que lograron las boletas que encabezó Ariel Rey, aunque su conducción es firme y absoluta sobre apenas dos votos, el propio y el de Mariana Reynoso. El resto es todo materia de negociación, debate y rosca, mucha rosca.

Los radicales en Nuevos Aires impulsan a Paola Basso para la presidencia del Concejo. En diciembre cumplirá cuatro años como concejala y le quedan otros dos porque obtuvo una banca a mitad de mandato.

Paola Basso preside el bloque de la UCR.

Es de las más experimentadas del cuerpo, tiene un perfil conciliador y cuenta con el respaldo de Alejandro Donatti y Martín Pando, que conocen muy bien el funcionamiento administrativo del HCD y el modo en que las roscas políticas se ponen en marcha, como la que ocupa a esta nota.

Pero tiene apenas tres votos: ella, Damián Mosquera y Belén Santos. Hay quienes dicen que La Libertad Avanza y Ariel Rey, que podrían ya no ser lo mismo a esta altura, estarían dispuestos a acompañar, aunque todo está muy crudo: faltan más de dos meses.

En La Libertad Avanza de Luis Silva y Analía Corvino tienen un nombre para la negociación por la conducción del cuerpo legislativo local en manos de la oposición: Joaquín González.

Joaquín González, el nombre que los violetas puros ponen sobre la mesa de negociación.

El joven abogado que resultó electo en el tercer lugar también podría ser propuesto como presidente del cuerpo mientras conversan, aunque el objetivo final sería que presida el bloque que representará a Milei en San Pedro desde diciembre.

En San Pedro Puede, la agrupación vecinalista proveniente del PRO con la que Ariel Rey confluyó en La Libertad Avanza, además de tener sobre la mesa el análisis de la posibilidad de que Basso conduzca el cuerpo, hay quienes retomaron el viejo plan de proponer a Mauro de Rosa, algo que alguna vez charlaron puertas adentro.

Pero el concejal electo por LLA en la lista de Ramón Salazar en 2023 abandonó el armado mileísta antes de las elecciones del 7 de septiembre y junto a Fernando Negrete conformó un bloque que se llama "Vecinos de San Pedro".

El nombre de Mauro de Rosa también aparece en la rosca por la presidencia del HCD.

Sin paraguas político ni laderos visibles, es difícil que De Rosa pueda conducir el HCD, aunque su nombre suena. Por las dudas en Pellegrini al 900 ya golpearon el escritorio para gritar que "Roma no paga traidores".

Candelaria Cuscuela, desde el oficialismo, tiene un camino cuesta arriba para reunir los votos. No sólo en la bancada de enfrente: de los siete con los que cuentan en el oficialismo podría haber alguno en duda.

Así como los violetas puros no están dispuestos a votar a De Rosa como prenda de unidad, en Fuerza Patria habría quien tampoco quiere votar a Cuscuela. Ni por disciplina partidaria.

Si finalmente Basso reúne apoyo de Rey, Panatteri, González y Reynoso, empataría los siete de Cuscuela, entre los que inicialmente se cuenta ese voto en duda.

Los cuatro ediles electos por LLA presenciaron la sesión en el Salón Dorado.

Aunque Diego Lafalce tiene el nombre La Libertad Avanza hasta diciembre, en Fuerza Patria confían en que su "tendencia a respetar la gobernabilidad" —así califican su acompañamiento habitual en las votaciones— lo incline a apoyar al oficialismo.

Martín Rivas tienen un voto valioso y escucha atento lo que la rosca enrosca a su alrededor. Su rol como principal opositor dentro del Concejo en los dos años que lleva como edil hacen pensar que no acompañaría al oficialismo. Habrá que ver si quiere respaldar a Basso.

En ese esquema, De Rosa y Negrete son los votos que importan. Si votan a Basso, será presidenta. Si votan a Cuscuela, será ella.

Aunque si ellos y Lafalce acompañan a Fuerza Patria, pero aparece un voto díscolo en el oficialismo, otra vez el desempate favorecerá a la oposición, porque estará en manos de Rey.

Martín Rivas y Diego Lafalce conforman bloques unipersonales.

La rosca es negociación y la negociación es, en principio, política. Alguien dirá que no hay que descartar de las otras. Además de la presidencia hay otros cargos políticos en juego en el Concejo.

El secretario legislativo, que cada presidente reclamará para sí; el subsecretario legislativo, que solía tener un rol más de "asesor" pago por el pueblo del bloque de la segunda minoría y que ahora será de aquellos cuyos votos garanticen la victoria a tirios o troyanos.

También hay un tercer cargo, el de director administrativo, que quedó vacante cuando Juan Rondán pasó de funcionario político a empleado municipal en el Concejo, por lo que también podría activarse esa silla en el reparto para las negociaciones.

Luego están las vicepresidencias primera y segunda, el cargo de concejal secretario del cuerpo y la distribución de las comisiones, todas figuras que en otros tiempos eran botines de guerra en las roscas políticas, pero que fueron perdiendo relevancia, al punto de que a muy pocos les preocupan.

La rosca está en marcha. Faltan dos meses y medio para el día la votación. Puede pasar cualquier cosa, pero el panorama de las negociaciones desde unos días a esta parte es este y puede cambiar.

Después de todo, dicen que en política lo que ayer fue excremento mañana puede ser dulce de leche. Para casi todos. Ese “casi”, acaso, sea el que tenga la posibilidad de definir.