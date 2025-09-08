San Pedro volverá a tener una diputada provincial: Analía Corvino fue electa para ocupar una banca en la Legislatura bonaerense y asumirá el 10 de diciembre.

La jefa de Anses y coordinadora regional de La Libertad Avanza iba tercera en la lista del partido del presidente Javier Milei en la segunda sección electoral, que tenía 11 bancas en juego.

Los votos obtenidos por las fuerzas políticas que se quedaron con las bancas de diputados.

Fuerza Patria ganó las elecciones con 134 811 votos (35,42 por ciento) y logró, de acuerdo a la cifra repartidora, cuatro bancas: Diego Nanni, Evelyn Flores, Carlos Puglelli y Cintia Romero.

La Libertad Avanza se ubicó detrás, con 113 389 votos (29,79 %) y también logró cuatro bancas en la Cámara de Diputados bonaerense: Natalia Blanco, Pablo Morillo, la sampedrina Analía Corvino y Alejandro Rabinovich.

El partido Hechos, liderado por los Passaglia de San Nicolás, alcanzaron 91 143 votos (23,95 %) y se quedaron con tres de los 11 escaños en disputa: Manuel Passaglia, María Paula Bustos e Ignacio Mateucci.

En San Pedro, la boleta de diputados de Analía Corvino obtuvo 13 527 votos, 146 menos que la que encabezaba Ariel Rey para concejales, por lo que el corte fue mínimo.

