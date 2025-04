“La familia está buscando justicia, confía en la Justicia, y se encuentra una causa que viene muy entreverada. Como siempre digo, es una lucha procesal cuando no debería haber sido así, cuando la Fiscalía tendría que haber actuado objetivamente. Hará un mes pedí el apartamiento nuevamente de la fiscal de la causa; pedí que intervenga la Procuración. Si bien la fiscal alega ser objetiva, yo no estoy de acuerdo con la objetividad que dice tener”, fue una de las frases que dejó la abogada Sofía Sanjurjo, patrocinante de la familia de Marcel Xavier González Jorge, asesinado en una finca del paraje Villa Sarita el domingo 9 de junio de 2024.

Por esta causa está detenida Marisel “Pili” Solís, que días pasados dejó la comisaría de la ciudad de Rojas para ser alojada en la Unidad Penal III.

Respecto a la imputada, el Juzgado de Garantías falló a favor del pedido de la defensa respecto de la prisión domiciliaria de Solís, pero hubo una apelación por parte de los damnificados. “Su defensor solicitó, alegando cuestiones de salud, el arresto domiciliario. Obviamente que nosotros no estuvimos de acuerdo con eso. La Fiscalía también se opuso. Entonces apelamos la resolución y la Cámara aún no se expidió”, explicó Sanjurjo. Mientras tanto, Solís permanecerá en el Penal III.

Pero la abogada, en sus declaraciones en Sin Galera, fue muy crítica de la fiscal María del Valle Viviani, por la instrucción que está llevando a cabo. “Surge ahora un claro signo de falta de objetividad cuando disponen una tercera pericia, que se realizará el 28 de marzo, relacionada con las lesiones de la víctima. Una nueva pericia sobre sobre los resultados de la autopsia, sobre los resultados que firmaron en conjunto el perito oficial de San Nicolás, en conjunto con la perito de parte. Lo más contradictorio de todo esto es que desde el inicio, cuando me presento como abogada de la familia, mi primer escrito fue pedir la reautopsia del cuerpo del cadáver, porque no nos cerraban un montón de cuestiones. La fiscal, primero no me contestaba y tuve que pedir un pronto despacho. Y no solo la denegó sin fundamentos, sino que siguió el proceso de investigación hasta que se le ocurrió disponer una pericia en la Asesoría Pericial, que fue justamente la que determina que a Marcel lo habían matado”.

¿Quién dispone la nueva pericia sobre el cuerpo? “La misma fiscal. Y estará a cargo de Instituto de Criminología Forense de la Procuración. Como viene la causa no confío en esta instrucción. Entonces propusimos otra perito de parte, porque nosotros tenemos derecho a controlar esa medida, y va a ser incorporada al expediente”.

La autopsia, inicialmente, consideraba que las lesiones podrían haber sido autoinfligidas. Después, sobre otros resultados, dieron un vuelco a la causa y estableció que las lesiones a Marcel no se las podría haber provocado él mismo, sino que habían sido provocadas por terceros.

Sanjurjo evidenció su malestar, “que nos causó todo esto que no está siendo como debería ser, una investigación objetiva”.

En abril las actuaciones llegarán a diez meses, tiempo de elevar la causa a juicio. “No sé qué hará la fiscal. Al menos nosotros la vamos a pedir”, señaló Sanjurjo.

A vez, dejó abierto un gran interrogante respecto a los resultados de otras pericias, las que se hicieron en los teléfonos celulares secuestrados: “Se desprende un montón de información y un montón de pruebas que compromete no solo a la imputada, sino también a más personas”, expresó.