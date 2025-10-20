Personal del Grupo Táctico Operativo de la Comisaría de San Pedro detuvo este lunes a Lautaro Casas, alias “Hepatitis", quien permanecía prófugo de la Justicia tras escaparse de la cárcel de Baradero, donde cumplía condena.

La policía lo detuvo en una vivienda ubicada en Las Provincias 2220, donde llegaron con un allanamiento de urgencia avalado por la Fiscalía interviniente, luego de obtener datos fehacientes sobre su escondite.

Casas había llegado a la Unidad Penal 11 el 12 de septiembre, proveniente de la cárcel de Mercedes, para cumplir el último tramo de su segunda condena por robo a mano armada.

Sin embargo, a los pocos días se escapó de esa unidad de régimen semiabierto, robó una billetera en una fábrica cercana a la cárcel y se dio a la fuga. Desde entonces, era intensamente buscado.

Personal de la Comisaría allanó una vivienda en Las Provincias 2220 para detener a Casas.

Además, la Justicia había librado contra él una orden de detención tras haber sido acusado por un abuso sexual cometido contra una adolescente de 16 años en la zona de islas.

Desde su escondite, Casas se comunicó con La Opinión para asegurar que no tenía “nada que ver” con el abuso sexual y que ni siquiera conocía al otro acusado, Ariel “Zanahoria” Ferreyra.

Ferreyra también es buscado por la Justicia por no volver a la cárcel de Baradero tras una salida transitoria. Además, está acusado de intento de homicidio tras dispararle a un primo en la zona de islas.

En ese mismo sector insular frente a las costas de Baradero ocurrió el abuso sexual del que fue denunciado junto a Casas y por el que el Juzgado interviniente le dictó una orden de captura que permanece vigente.

