La policía de Baradero está abocada a la búsqueda de Lautaro Casas, sampedrino condenado a cinco años de prisión por robo calificado que se fugó de la Unidad Penal 11 ubicada en esa ciudad.

Ads

Casas cumplía condena, en condición de reincidente, en esa cárcel de régimen semiabierto. Logró evadirse la semana pasada, informó el medio baraderense Tu Línea Directa. En su huida, entró a la fábrica Celulosa Baradero y robó una billetera.

Lautaro Casas, de primaria incompleta y que en noviembre cumplirá 30 años, es hijo de la exconcejala y ahora empleada municipal Verónica López —que no terminó su mandato porque pidió licencia tras ser detectada "enganchada" de la luz—, y cuenta con diversos antecedentes de robo.

Ads

Había sido detenido en San Pedro cuando lo buscaban por un asalto a mano armada cometido en un kiosco de Mitre al 1300. Además, estaba señalado como el autor de otros delitos, entre ellos otro robo calificado en otro maxikiosco.

Su ingreso al Servicio Penitenciario Bonaerense está registrado el 9 de febrero de 2023. Fue en la cárcel de San Nicolás. Luego pasó por la UP 5 de Mercedes. A la UP 11 llegó el 12 de septiembre pasado. Su fuga se produjo a los pocos días.

Ads

Al igual que su hermano Thomas, Casas tenía serios problemas con las adicciones a las drogas desde adolescente y se vio involucrado en un gran cantidad de hechos delictivos junto a otros jóvenes.

Puede interesarte