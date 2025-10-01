Uno de los acusados de abusar sexualmente de una adolescente en la zona de islas en Baradero fue identificado como Lautaro Casas, el sampedrino que se escapó de la cárcel en la vecina ciudad a mediados de septiembre.

La víctima refirió en su denuncia inicial que había reconocido a uno de los agresores: era un joven que también es buscado por la Justicia.

A los acusados, Casas y otro joven identificado como “Zanahoria” Ferreyra, los habría reconocido por las fotos difundidas en el marco de su condición de evadidos de la Unidad Penal 11.

El hecho ocurrió el sábado, alrededor de las 10.30 de la mañana, en un rancho ubicado en la zona de islas próxima al denominado río Pinto, detrás del balneario de Baradero.

La víctima, de 16 años, había ido a pasar el fin de semana junto a su novio, de 20 años, al rancho del padre de ella. Habían llegado el jueves y ese sábado, el joven fue a la costa para buscar víveres que le iba a entregar su suegro.

Acababan de encontrarse cuando recibieron el llamado telefónico desesperado de la adolescente. Dos hombres habían irrumpido en el rancho para abusar de ella.

Rápidamente, el novio de la chica se fue a caballo hacia donde estaba ella. La encontró semidesnuda, en estado de shock y en crisis de llanto. Mientras tanto, el padre de ella se dirigía a Prefectura en busca de ayuda.

En su relato ante la Justicia, la joven refirió que cuando su novio se fue, escuchó ladrar a los perros y se asustó, por lo que se encerró en el rancho y trabó la puerta con una pala. La abrieron a patadas y entraron.

Uno la agarró de los pelos y la quiso llevar hacia afuera. Ella logró escapar, pero la tomaron y le pusieron una navaja en el cuello. En el forcejeo, le pegaron una trompada en el ojo. Se mareó y no pudo evitar la situación de abuso.

Cuando logró recuperarse y sacárselos de encima, les tiró con platos, una lata con yerba y otra con azúcar. Les gritó que su novio estaba por regresar y huyeron, no sin antes intentar robar una batería y la pantalla solar que estaban afuera.

Entre la costa y el rancho hay una distancia que se recorre en media hora a caballo. Cuando el novio llegó, se encontró con el lugar dado vuelta producto del enfrentamiento de la joven con los agresores, que mordió a uno de ellos en el brazo.

Ella refirió que los atacantes estaban vestidos con ropa deportiva y llevaban puestas las capuchas de los buzos. Uno era morocho y alto, dijo. Ese sería Lautaro Casas. El otro, más bajo y más blanco, sería otro prófugo de la Justicia evadido de la UP 11 al que apodan “Zanahoria”, de apellido Ferreyra.

La víctima fue asistida por personal del gabinete de la Comisaría de la Mujer de Baradero y la causa tramita en la Fiscalía n.° 9 que conduce Vicente Gómez. El examen médico forense constató lesiones y contusiones en la sien, las piernas y los pechos.

Lautaro Casas es un delincuente reincidente que en 2023 fue condenado a cinco años de prisión por robo a mano armada. El 12 de septiembre había sido trasladado desde la cárcel de Mercedes a la de régimen semiabierto de Baradero, de donde se fugó a los pocos días.