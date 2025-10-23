El Centro de Comercio de San Pedro expresó en las últimas horas "profunda preocupación ante la confirmación del cierre de la sucursal local de la cadena de supermercados Vea", en medio de las tensiones acerca de la continuidad de esa sucursal de la empresa Cencosud en la ciudad.

Ads

La entidad que preside Daniel Churrurarín, reelecto en la conducción para un nuevo período, lamentó la pérdida de "una empresa que formó parte durante muchos años del entramado comercial de nuestra ciudad, brindando empleo y movimiento económico a numerosas familias sampedrinas".

La institución consideró que la decisión de Cencosud de discontinuar su presencia en San Pedro tras 13 años en el histórico edificio del ex San Cayetano "se produce en un contexto de fuerte crisis económica que afecta a todo el país".

Ads

Esa crisis, señalaron, "lamentablemente repercute con especial dureza en las ciudades del interior, donde cada cierre representa una pérdida significativa de puestos de trabajo, de consumo y de oportunidades de desarrollo".

Desde el Centro de Comercio advirtieron que las consecuencias sociales y laborales del cierre del supermercado Vea en San Pedro afectarán "no solo a las trabajadoras y trabajadores directamente involucrados, sino también a los comercios, proveedores y sectores vinculados que se ven impactados de manera indirecta".

Ads

Señalaron su expectativa respecto de que la empresa cumpla con los derechos laborales de los alrededor de 30 empleados que tiene en total, con el respectivo pago de las indemnizaciones correspondientes,

En se marco, pidieron "articulación entre los sectores público y privado" para la generación de "nuevas oportunidades que permitan su pronta reinserción en el mercado laboral".

Puede interesarte



