El jueves será la reunión pactada entre representantes de le empresa Cencosud y los dueños del edificio donde hasta este lunes por la tarde funcionó el supermercado Vea, que cerró sus puertas al público y dejó a alrededor de 30 empleados sin trabajo.

Ads

Daniel Cayetano Grosso, presidente del directorio de Desarrolladora San Pedro S. A., la compañía que adquirió el edificio en el remate del ex San Cayetano, confirmó a La Opinión que el encuentro será ese día.

Además, ratificó que la firma que representa irá a la reunión con los referentes de la multinacional chilena con las propuestas que había adelantado a este medio.

Ads

Una de ellas estaba relacionada con la posibilidad de no cobrar alquiler durante unos meses, si es que el cierre del Vea estaba relacionado con dificultades de ese tipo.

La otra, acaso más viable por el tipo de decisiones que ya tomó en otros lugares Cencosud respecto de cerrar sucursales de Vea, es que dejen montado el supermercado.

Ads

El planteo, dijo Grosso, será que el local quede como está para que otra firma supermercadista pueda ser convocada para hacerse cargo y, eventualmente, volver a tomar al personal despedido.

El representante de Relaciones Laborales que se reunió con el Gobierno y con el Sindicato de Comercio, Javier Santos, dijo en ese encuentro, según reveló Marcelo Mosteiro, que los empleados serían indemnizados como corresponde.

El lunes por la tarde, cuando se fueron del local para ya no volver a sus puestos de trabajo, los trabajadores no habían sido notificados formalmente acerca de sus despidos.

Ads