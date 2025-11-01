Los controles de alcoholemia volvieron a los operativos de tránsito luego de que la Secretaría de Seguridad, que conduce Eduardo Álvarez, logró reunir los recursos necesarios para retirarlo tras enviarlo a calibrar.

Ads

El único aparato que existe en San Pedro había sido enviado para homologar, por lo tanto, no era posible la tarea de la Dirección de Tránsito, que estuvo alrededor de un mes y medio sin controlar el consumo de alcohol al volante.

La falta de alcoholímetro y las demoras para su restitución fueron parte de la discusión que el secretario de Seguridad mantuvo con una empleada que lo denunció por violencia de género y maltrato laboral luego de que Álvarez la increpara y le rompiera un expediente en la cara.

Ads

El aparato pertenece al Ministerio de Transporte de la Provincia, organismo que se debe encargar de la homologación. Pese al intento de concretar este paso a través de un afamado laboratorio privado, se supo que sólo la cartera provincial debe llevarlo a cabo, a través del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Semanas atrás Sin Galera reveló la falta de alcoholímetro y analizó la necesidad de ejercer el control, especialmente por los efectos que genera el alcohol al volante y el consiguiente riesgo en la vía pública.

Ads

Fueron varias semanas sin controles porque el equipo no estaba en condiciones de ser utilizado por incumplir la Ley 19.511 y la Resolución 145/21: había superado los seis meses de vigencia de la certificación legal.

Por ello, ante situaciones como accidentes de tránsito o constatación flagrante de consumo de alcohol al volante, la opción era remitir a la persona al Hospital para el correspondiente análisis de sangre.

La homologación tenía un costo de $ 390.000. Tener alcoholímetro permite prevenir accidentes y sancionar infractores en un territorio donde rige la "tolerancia cero”.

Ads

El valor de las multas depende del exceso de alcohol en sangre del conductor, aunque rige la ley de alcohol cero y está prohibido circular tras haber consumido bebidas alcohólicas. Las sanciones van desde 200 a 1.000 Unidades Fijas: $ 321.000 a $ 1.606.000.