Una empleada de la Secretaría de Seguridad con importantes responsabilidades y muchos años en la Municipalidad denunció al titular del área, Eduardo Álvarez por violencia de género y maltrato laboral.

Ads

La denuncia penal fue radicada en la Comisaría de la Mujer y la cuestión propiamente laboral era presentada en la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense.

El episodio denunciado ocurrió este lunes por la mañana en el despacho del secretario de Seguridad, con otros empleados como testigos y en medio de un griterío que se escuchó en todo el edificio.

Ads

La situación se habría desatado por unos expedientes y derivó en discusión, que terminó, según denunció la empleada, con Álvarez rompiéndole en la cara unos documentos.

La trabajadora le advirtió que lo iba a denunciar porque no estaba dispuesta a que la "maltrate como hace con todo el mundo" y se retiró hacia la Comisaría de la Mujer.

Ads

En el Ministerio de Trabajo ya hay otras denuncias contra Álvarez por situaciones similares, aunque esta sería la primera que recibe relacionada con cuestiones de género.

Puede interesarte