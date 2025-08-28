Este miércoles, el Concejo Deliberante recibió formalmente la notificación de Mauro de Rosa y Fernando Negrete para cambiar la denominación del bloque que conforman y al que llegaron de la mano de la candidatura a intendente de Ramón Salazar en 2023, con la boleta de La Libertad Avanza que llevaba a Javier Milei como presidente.

El bloque, que se llamaba como el partido de Milei, La Libertad Avanza, ahora se denomina "Vecinos de San Pedro" y lo presidirá De Rosa, que solicitó formalmente que se modifique que se cambie la denominación en todos los registros oficiales.

Además, De Rosa confirmó que la decisión de conformar un bloque con nombre de tipo vecinalista también implica que, de alguna manera, dejan de ser los representantes oficiales de Milei en el Concejo Deliberante de San Pedro, sobre todo por las diferencias que tienen con el armado local, a cargo de Luis Silva y Analía Corvino.

"Veníamos en disidencia con políticas y decisiones que se venían tomando en San Pedro y llegó el momento de armar un bloque vecinalista", dijo De Rosa a La Opinión este miércoles.

"Estamos en disidencia con un montón de cosas que se llevan adelante desde la coordinación de San Pedro y la sección", señaló en alusión a Silva y Corvino.

De Rosa y Negrete habían votado a favor de un proyecto de resolución para rechazar y repudiar la decisión de Milei de vetar la ley de emergencia en discapacidad, a lo que se sumó el desacuerdo con el escándalo de corrupción que envuelve a la Andis, Spagnuolo y Karina Milei.

"Uno vino al Concejo con expectativas diferentes de trabajar, el anclaje nacional y las posturas que tienen a nivel provincial en La Libertad Avanza son muy difíciles de poder llevar adelante acá en el Concejo Deliberante", aseguró el edil.

En ese marco, cuestionó que los responsables de LLA no se acercaron al Concejo en estos casi dos años que llevan de mandato y aseguró: "Hemos dado una batalla muy noble, presentamos cerca de 40 proyectos y dimos todas las discusiones que había que dar".

"Las diferencias fueron plasmadas en el último armado de lista cuando planteamos que la segunda candidata no puede ser la hija de la jefa de Pami, estamos construyendo una nueva casta y una Pyme familiar", dijo en relación al debate público con Victoria Vitale sobre la candidatura de su hija, Melina Panatteri.

"Le vamos a devolver la banca a los vecinos", dijo Mauro de Rosa.

Sobre el futuro en el Concejo, De Rosa consideró que "va a tener un conformación bastante diversificada el Concejo" y que "va a haber que hablar mucho y debatir mucho".

Ante la consulta de La Opinión sobre el vínculo con el primer candidato de la lista de La Libertad Avanza, señaló: "No hablamos con Rey sobre conformar un bloque juntos. Yo lo que he hecho es exponer mi postura, que no estaba de acuerdo, pero no, no hablé con Ariel Rey".

