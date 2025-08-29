Martín González fue operado con éxito tras el grave accidente en moto y seguirá su recuperación en San Nicolás
El joven de 29 años fue intervenido en el Hospital San Martín de La Plata, donde los médicos brindaron un panorama alentador. Su padre destacó que evoluciona favorablemente y que en los próximos días reducirá la medicación.
Martín Diego González, el muchacho de 29 años que protagonizó un grave accidente de tránsito el pasado lunes en la intersección de 3 de Febrero y Segundo Sombra, fue operado de manera exitosa.
El joven circulaba a bordo de una motocicleta cuando una camioneta lo embistió, provocándole lesiones en la zona cervical, que requirieron que fuera trasladado al Hospital San Martín, de La Plata.
En diálogo con La Opinión, Ricardo, padre de Martín informó que alrededor de las 10.00 de este viernes fue ingresado a cirugía y que en menos de dos horas recibieron un panorama “alentador” por parte de los cirujanos.
Refirió que su hijo no tiene comprometido "ningún órgano" y que, "en estos días", le irán bajando las dosis de los medicamentos suministrados.
"Estoy muy contento porque lo vi mejor de color, me dijeron que dentro de poco le van a sacar la anestesia", explicó Ricardo, que además confirmó que Martín continuará su recuperación en el Hospital San Felipe, de San Nicolás, donde sería trasladado en los próximos días.
