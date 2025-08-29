Martín Diego González, el muchacho de 29 años que protagonizó un grave accidente de tránsito el pasado lunes en la intersección de 3 de Febrero y Segundo Sombra, fue operado de manera exitosa.

El joven circulaba a bordo de una motocicleta cuando una camioneta lo embistió, provocándole lesiones en la zona cervical, que requirieron que fuera trasladado al Hospital San Martín, de La Plata.

En diálogo con La Opinión, Ricardo, padre de Martín informó que alrededor de las 10.00 de este viernes fue ingresado a cirugía y que en menos de dos horas recibieron un panorama “alentador” por parte de los cirujanos.

Refirió que su hijo no tiene comprometido "ningún órgano" y que, "en estos días", le irán bajando las dosis de los medicamentos suministrados.

"Estoy muy contento porque lo vi mejor de color, me dijeron que dentro de poco le van a sacar la anestesia", explicó Ricardo, que además confirmó que Martín continuará su recuperación en el Hospital San Felipe, de San Nicolás, donde sería trasladado en los próximos días.

