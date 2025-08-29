Cadena de oración por Martín González, el joven de 29 años que permanece internado tras un grave accidente en moto
Familiares y amigos del sampedrino accidentado en la esquina de 3 de Febrero y Segundo Sombra renovaron el pedido de acompañamiento. Tras ser embestido por una camioneta, el muchacho fue trasladado al Hospital San Martín de La Plata, donde permanece en estado delicado.
Familiares y amigos de Martín Diego González, el joven, de 29 años que protagonizó un accidente de tránsito en la esquina de 3 de Febrero y Segundo Sombra continúan pidiendo cadena de oración para el muchacho.
González conducía una motocicleta cuando una camioneta lo embistió provocándole lesiones graves en la zona cervical, por lo que fue derivado al Hospital San Martín de La Plata.
"Pido cadena de oración para Martín", expresó Ricardo, hermano de la víctima, quien llamó a seguir orando por el muchacho, que se encuentra en estado delicado.
