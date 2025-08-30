El padre de Martín Diego González manifestó “nosotros vamos a manejarnos por nuestros propios medios”, por lo que aclaró que no necesitan dinero para enfrentar los gastos relacionados con la internación del joven.

Ads

“Si bien yo no autorice la recaudación de dinero, sé que mi nuera había hablado con una amiga de ella y está chica quiso ayudar haciendo una recaudación. Pero ya le dijimos muchas gracias y que nosotros vamos a tratar de manejarnos por nuestros propios medios sin andar pidiendo a nadie”, explicó Ricardo González. Además, indicó que estaba al tanto de la publicación en las redes.

Las publicaciones tienen como título “Urgente: ayuda para Martín”, dejando cuentas con sus respectivos alias para que allí depositen dinero.

Ads

Actualmente, Martín permanece internado en el Hospital San Martín, de La Plata, donde fue intervenido quirúrgicamente con éxito.

“Gracias a Dios mi hijo viene evolucionando favorablemente. Anoche, cuando ingresé a la visita en la Unidad de Terapia Intensiva, me encontré con la noticia de que despertó, abrió los ojos, me reconoció al verme y por escuchar mi voz”, le contó a La Opinión.

Ads

“Sé que fue un gran milagro de Dios”, sostuvo Ricardo, quien ahora aguarda la continuidad de la evolución para luego derivar a Martín hacia el Hospital San Felipe, de San Nicolás, y darle continuidad al tratamiento.

Puede interesarte