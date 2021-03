Tamara Vlaeminck aseguró que no vuelve al Concejo Deliberante y seguirá al frente de ANSES

La jefa de la UDAI local de ANSES, Tamara Vlaeminck, que había pedido licencia a su banca como concejala del Frente de Todos, aseguró que no regresará al Concejo Deliberante para ocupar y cobrar por ambos cargos, como sugirieron desde diversos sectores internos del propio Frente de Todos al que pertenece.

La joven militante de La Cámpora había pedido licencia para asumir en el organismo nacional y fue reemplazada por Cecilia Vázquez. Desde el lunes, comenzaron a circular versiones acerca de que retomaría su rol como edil aunque sin dejar el cargo para el que fue designada en ANSES.

“No voy a volver al Concejo”, dijo Tamara Vlaeminck a La Opinión este miércoles y señaló que estaba al tanto de las versiones que circulaban.

El lunes empezó el rumor y se extendió entre referentes de diversas organizaciones que forman parte de la alianza Frente de Todos. En los pasillos del Concejo Deliberante también se escuchó la versión. Hasta que Vlaeminck no respondió la consulta de La Opinión, sin embargo, oficialmente todo era silencio.

En algunos casos, no sabían absolutamente nada. En otros, prefirieron hacer de cuenta que no sabían. Pero algo había y tenía tintes de discusión interna respecto del asunto. El presidente del bloque Frente de Todos, Martín Baraybar no respondió las consultas de La Opinión o lo hizo con evasivas. Finalmente, desactivada la posibilidad, todo volvió a su cauce, al menos por lo pronto.

La versión había generado sorpresa porque muchos celebraron que Tamara Vlaeminck tomara licencia a pesar de que no hay incompatibilidad y que desde el punto de vista formal y administrativo no hay inconveniente alguno en que ocupe ambos cargos, como hizo el exconcejal de Cambiemos Sergio Rosa durante 2016 y 2017, años en los que fue edil y jefe de ANSES y por lo que, en términos políticos, recibió duras críticas.

Vlaeminck continuará en su cargo como titular del organismo nacional aunque, si quisiera, podría volver a ser concejal del Frente de Todos sin dejar la UDAI local y “renunciar” a la dieta, un acto que implica en realidad cobrar dos tercios del total sin descuentos por cargas sociales.

Con la licencia de Tamara Vlaeminck en el Concejo Deliberante, asumió Cecilia Vázquez, primera suplente de los ediles electos en 2019, quien denunció penalmente al intendente Cecilio Salazar en 2018 por “malversación de fondos” y “desvío de recursos públicos para la campaña electoral” del año anterior e impulsó pedidos de informe sobre temas sensibles para la administración municipal en su primera sesión de esta etapa.