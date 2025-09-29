Sampedrinos y turistas de todas partes del país y alrededores disfrutaron este domingo de la última jornada del San Pedro Country Music Festival 2025 en el Paseo Público.

Durante el viernes, sábado y domingo el escenario Indio Peralta fue testigo de más de 70 shows a cargo de alrededor de 800 artistas que deleitaron al público que llegó a la ciudad para disfrutar exclusivamente del festival de country más convocante del país.

La ciudad estuvo colmada de turistas que vinieron especialmente, como cada año, para disfrutar del evento que se desarrolla el último fin de semana de septiembre y convirtió desde hace dos décadas a la fecha en una de las más concurridas.

La jornada del domingo comenzó con el encuentro de las escuelas de danza Line Dance en la costanera y finalizó con la banda Vane & Yulie Ruth y las Ruedas del Sur, quienes fueron los últimos en tocar. Alrededor de las 21.00 tuvo lugar el cierre del evento con un show especial.

Además, los concurrentes pudieron disfrutar de stands, recorrer la feria de emprendedores y comer en la cantina, que al igual que todos los años, estuvo a cargo del club Independencia.

Durante todo el fin de semana, bares, restaurantes, boliches y comercios en general notaron la presencia especial de turistas que antes, durante y después del festival recorrieron la ciudad.

La capacidad de alojamiento se vio colmada desde antes de la fecha, puesto que muchos tomaron reservas con meses de anticipación.

Además, la presencia de medios nacionales que llegaron para cubrir especialmente el evento volvió a poner en escena para todo el país las bondades de San Pedro como destino turístico.

“Gracias por haber hecho realidad este festival #20”, posteó la organización en las redes de Country2.com y anunciaron que compartirán todo el material que dejó el fin de semana.

“Hemos dado lo mejor de nosotros para que todos lo disfrutaran al máximo. Hasta siempre”, cerraron.