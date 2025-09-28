El acompañamiento de un día soleado presagia que este domingo habrá una multitud en el Paseo Público, en lo que será la última jornada del San Pedro Country Music Festival.

Los amantes del estilo le dieron un excelente marco este sábado, donde pudo cumplirse lo programado pese a que las lluvias de la madrugada generaron preocupación.

No obstante, la existencia de agua en algunos sectores, desde las 11 no hubo impedimentos para darle música y colorido a la ribera.

Pasadas las 23, el centro de la ciudad fue el nuevo escenario. Por las calles principales se observaron las columnas de los fanáticos, fácilmente perceptibles por el sombrero tejano, que retornaban desde la costanera.

La peatonal, sobre la calle Rafael Obligado, fue cortada al tránsito y después de la medianoche se convirtió en el Line Dance nocturno, un hecho que también caracteriza al mayor evento musical del año.

En cuanto a lo programado para este domingo, se prevé:

A las 10.30 será el encuentro de Line Dance All Together 4 y luego pasarán por el escenario Cherry Collins, a las 11.00 – Sweet Simphony, a las 11.25 – Motorhome Roll Band, a las 11.50 – Alex Viera & The Trackers, a las 12.15 – Cuerdas Calientes, a las 12.40.

Los Búfalos Sedientos, a las 13.05 – Richard Lake, a las 13.30 – La Rockabilera del Sur, a las 13.55 – Pasto Loco, a las 14.20 – Los Caracoles Suicidas, a las 14.45 – Hot Pickin’ Brothers, a las 15.10 – Orlando Curti & The Groove Seekers, a las 15.35.

Angry Zeta, a las 16.05 – Renegades Country Band, a las 16.40 – Los Mentidores, a las 17.15 – Mack Stevens’ Sons of Sam, a las 18.00 – Countruck Band, a las 18.35 – Nobull Countrymusic, a las 19.20 – Vane & Yulie Ruth y las Ruedas del Sur, a las 20.05.

Como es habitual, el festival contará con la cantina administrada por el club Independencia, stands gastronómicos, feria de artesanos y emprendedores y merchandising oficial del evento.