En la mañana de este domingo el San Pedro Country Music Festival comenzó temprano. La habitualidad de reunir a los diferentes cuerpos de bailes en la costanera, cada año convoca a más adeptos.

Los amantes de este estilo de música se multiplican y logran ofrecer encuentros particulares como el famoso Line Dance.

Este es baile en línea, sincronizado, resulta más visible respecto a la ubicación del espectador, siendo lo ideal apreciarlo en altura, como las barrancas.

Que se hayan divisado cientos de sombreros y el sonido unísono de los tacos de las botas tejanas es un reflejo de la popularidad que va ganando en la Argentina.

Es un baile grupal. Todos se reúnen a danzar y pertenecen a distintas escuelas, perfectamente identificadas con su propia vestimenta. El jean, o pantalón vaquero, no falta. Lo demás son camisas y hasta chalecos que conjugan estéticamente con el sombrero.

Pero, sobre la Avenida Juan de Garay, no hay distingos de escuelas, porque todos conforman un conglomerado humano atípíco, al que también se suman los particulares que no quieren quedar afuera.

Este año permitió dimensionar lo que representa este evento, que continúa atrapando cada vez más. Una muestra de esto fue ver la escalera que comunica el boulevard hasta la costanera, colmada por aquellos que sabían perfectamente de que el Line Dance ya es “una fiesta dentro de la gran fiesta”.

