Este sábado comenzamos Sin Galera felices tras el programa especial de candidatos que tuvo lugar este miércoles en la puerta de La Opinión, en Liniers 71.

También repasamos las noticias de la semana: el poste de luz que se le cayó a una mujer, los audios falsos de las fotomultas, el accidente que dejó a un niño con quemaduras de gravedad, entre otras.

Lilí habló sobre las auditorias de ANDIS que tuvieron lugar en mayo en los consultorios Beaumont y toda la situación burocrática y extraña que se encuentra detrás de los turnos dados para las personas con certificado de discapacidad.

Raúl Altolaguirre comentó la situación que vivió cuando intentó ingresar vestido como el "payaso pirulín" y con una torta a la escuela 27 para festejar el cumpleaños de su nieta y los directivos le negaron la entrada.

Tras el accidente de Noah, el niño de 7 años que sufrió quemaduras de gravedad debido a una explosión en un zanjón ubicado en General Pueyrredón al 1800, el móvil arribó a la zona del incidente para recrear los hechos.

Además, vía llamada telefónica, hablamos con Yamila, una amiga de la familia que explicó cómo continúa el pequeño internado en el Hospital Garrahan.

El móvil comenzó la recorrida por los distintos locales partidarios para buscar boletas y hablar con los candidatos camino a las Elecciones legislativas 2025.

Desde la basílica Nuestra Señora del Socorro charlamos con el cura Héctor Molfesa sobre las actividades que tendrán lugar este fin de semana en honor a la Virgen del Socorro, a tan sólo días de la proclamación de la Basílica.

La ganadora de las pastas de El Tete fue Cristina Guerrero tras enviar su audio al 3329 479958 contando su entusiasmo para votar en las próximas elecciones. ¡Felicidades para ella!