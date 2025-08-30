Este año, la comunidad sampedrina se prepara para un acontecimiento extraordinario, la proclamación como Basílica de la parroquia Nuestra Señora del Socorro.

El evento se coronará con la celebración de la Santa Misa el día 8 de septiembre, con la presencia del nuncio apostólico, arzobispo Miroslaw Adamczyk, para el que la grey católica y los vecinos en general se preparan con expectativa.

La restauración del edificio centenario y la plaza forman parte de los preparativos que en algún punto sumaron preocupación, más allá de la alegría tras recibir la noticia directamente desde el Vaticano.

En este año especial de Jubileo y bajo el lema ”Peregrinos de Esperanza” se cumplirá una de las últimas decisiones del papa Francisco: la proclamación de la parroquia Nuestra Señora del Socorro como Basílica, una de las cincuenta que existen en la Argentina.

El Municipio informó que "debido a las condiciones climáticas adversas, previstas para este fin de semana, se suspenden las actividades" programadas en el marco del aniversario de la consagración del altar del templo.

Habían anunciado feria de emprendedores, paseo gastronómico y shows musicales, que incluía un abrazo simbólico a la parroquia que será proclamada Basílica.

El cronograma de actividades difundido por la comunidad religiosa comienza este sábado 30 de agosto con la jornada de jubileo de monaguillos y Pastoral de Liturgia. A las 19.00 se rezará el Santo Rosario y se realizarán confesiones para dar lugar a la celebración de la misa a las 19.30.

El domingo 31, día de jubileo de catequesis y niños, se celebrará misa a las 9.00 y a las 11.00, con la participación de integrantes de catequesis. Para las 19.00 se programó el rezo del Santo Rosario con el grupo de Fátima y Obras de las Vocaciones. A las 19.30 se rezará la Santa Misa animada por la Pastoral de Jóvenes.

Desde el lunes 1 de septiembre (jornada del Jubileo de Misioneros) y hasta el sábado 6 se rezará el Santo Rosario diariamente a las 19.00 y se celebrará la Santa Misa a las 19.30.

El primer día participará del rezo del rosario el grupo Betania y de la misa, representantes del Retiro San Juan y las misioneras.

El martes 2, día de jubileo de educación, participarán el grupo Socios de la Cruz y Rincón de María con Pastoral Educativa; el miércoles 3 de septiembre, jubileo de grupos de oración y Cáritas, participarán integrantes del grupo Rosario Diario y Pastoral de Cáritas.

El jueves 4, jubileo de religiosas, participan de las actividades el grupo Divina Misericordia y Vida Religiosa. Durante la Santa Misa de las 19.30 los niños alumnos del Instituto Nuestra Señora del Socorro se consagrarán a la Virgen.

El viernes 5 de septiembre será el día de jubileo de las capillas con la participación del grupo Grávida en el rezo del rosario y las capillas Sagrado Corazón y Santa Teresita en la misa.

El sábado 6 será el jubileo de la Salud con la presencia del grupo de Medalla Milagrosa y Pastoral de la salud.

El domingo 7 de septiembre será el día de celebración del jubileo de las Familias en vísperas del Día de la Patrona y la consagración del templo.

A las 9.00 de la mañana se celebrará la primera misa. A las 11.00, la segunda con la intervención de la Pastoral de Catequesis.

A las 19.00 comenzarán los rezos en honor a la Virgen Nuestra Señora del Socorro para dar lugar a la tradicional ceremonia de vestición de la imágen histórica, momento en el que intervendrán familias de la comunidad católica.

Para las 23.30 está prevista la cantata a la Virgen, se compartirá chocolate y porciones de torta para celebrar a la Patrona de la ciudad y esperar la medianoche para recibir el gran día.

El lunes 8 de septiembre será día no laborable para la administración pública, un feriado local que permitirá desarrollar los festejos por el Día de la Virgen y la proclamación del templo como Basílica.

A las 15.00 se realizará la procesión desde Mitre y 3 de Febrero, recorriendo la calle principal de la ciudad. A las 16.00 se rezará la Santa Misa de proclamación con la lectura de la Bula Papal y la bendición de las insignias basilicales, ceremonia que presidirá el nuncio apostólico en Argentina, arzobispo monseñor Miroslaw Adamczyk.

Tras la ceremonia protocolar religiosa se dará lugar al musical “Nuestra Señora del Socorro” que cuenta la historia de la llegada de la imágen de la Virgen a estas tierras.

El cronograma de festejos 2025 cerrará el domingo 21 de septiembre a las 19.30 con una procesión portando la histórica imágen de la virgen Nuestra Señora del Socorro, patrona de la ciudad.

Rodearán la plaza constitución, vivando a la Santa Madre con una ceremonia que será presidida por el obispo de la Diócesis de San Nicolás, monseñor Hugo Santiago.

