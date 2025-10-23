Una vez más el basural entró en combustión y el humo tuvo a mal traer a los vecinos de la zona por efecto del viento.

La situación se reitera y las quejas abundan por parte de quienes residen en las inmediaciones.

Este miércoles el viento del este también hizo que el humo y el olor penetrante llegaran hasta parte del ejido urbano. Los pobladores de La Tosquera, que utilizan el camino para llegar a sus hogares, denunciaron la situación.

Es normal que cualquier basural a cielo abierto se incendie por el efecto del gas que provoca la basura enterrada. La solución, al menos la que está al alcance en San Pedro, es el tratamiento adecuado del espacio, con el trabajo de maquinarias que procedan a depositar los residuos debajo de la tierra.

Lamentablemente, el basural se ha convertido en un símbolo inquietante durante décadas. Los vecinos que utilizan el camino adyacente hacia La Tosquera no solo exigen una mejora significativa en las condiciones del lugar, sino también un mantenimiento ordenado que impida el deterioro continuo de la zona.

Sin embargo, para algunos representa una fuente de recursos: muchas personas, junto a sus hijos, rastrean entre los desechos en busca de elementos reutilizables o alimentos.

Además, está la grave problemática ambiental. La proximidad del basural a las napas freáticas y estos incendios ocasionados por la acumulación de gases, como el metano y el dióxido de carbono, generan humo tóxico que repercute en el deterioro de la salud pública.

