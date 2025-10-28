La situación que atraviesan vecinos de la localidad de Los Cazadores y todos aquellos que se acerquen o atraviesen el basural a cielo abierto encendió las alarmas de los sampedrinos.

Para evitar que se desplomen y obstruyan los caminos, los residuos requieren mantenimiento diario, que está a cargo de una empresa privada y cuyo valor rondaba los 12,5 millones de pesos y, con los ajustes previstos, ya pisa los 18 millones.

Los mensajes surgieron tras nuevas quejas vecinales por el estado de las calles y la acumulación de residuos en distintos puntos.

Jonathan escribió que “las políticas parecen no llegar nunca, salvo en campaña”, y pidió a las autoridades “tomar nota” de los reclamos, recordando que “hace años vienen pidiendo que se hagan las calles”.

Alicia fue más directa: “Vergüenza, es lo que no tienen”. Amelia opinó que “el basural siempre existió” y reclamó “modernizarlo y sacar a la gente que se fue a vivir ahí”.

Rubén ironizó diciendo que “lo bueno y lo más importante es que la fuente en la plaza ya tiene rejas de seguridad”. Marisa, en tanto, resumió: “Todos los políticos son iguales, se echan las culpas y no hacen nada”.

El humo tóxico afecta a los vecinos y amenaza el ambiente.

Miguel señaló que “la recolección es tercerizada con máquinas y combustible del pueblo” y cuestionó que “la empresa factura millones y no le pagan hace dos meses”.

Santi comentó que “pasó por ahí y que la basura estaba por toda la calle”, haciendo imposible transitar de forma segura.

Justo se quejó de que “en la gestión Salazar nadie da una solución”, mientras que Verónica interpeló directamente al intendente: “Cecilio, acá tenés que hacer cosas, no decir que tenés fe en que te van a volver a votar”.