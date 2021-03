Por qué América y Agricultores dudan de participar en el torneo de la Liga Sampedrina

Dos de los tres clubes que no confirmaron su participación el certamen para primera y U21 que la Liga Sampedrina (LDS) llevará a cabo desde el primer fin de semana de abril sin público y en el Estadio Municipal son América y Agricultores. El primero sorprendió con su postura y el otro ya había manifestado semanas atrás su posición la cuál se afirmó tras la reunión del último lunes.

“La verdad no sabemos que hacer, nos vamos a juntar y analizar bien porque estábamos hablando de cuatro policías y ahora son ocho. Ya tenemos 12 mil pesos nomás de Policía más los árbitros, vamos a ver”, sostuvo ante La Opinión el presidente del Sabalero, Sergio Bargues.

Además, dejó en claro que desconocen que decisión tomarán en definitiva pero actualmente están con la “postura” de “no jugar”. “Por ahí la Municipalidad ayuda con algo, América si no hay ayuda está en la situación de Agricultores de no jugar porque con esa cantidad de público no se alcanza a cubrir los costos”, cerró la máxima autoridad.

La entidad de Gobernador Castro, en caso de competir, deberá viajar a San Pedro para cumplir con el calendario. Hasta el momento, el Gobierno local no garantizó una colaboración para que el certamen se desarrolle sin venta de entradas y, en el presupuesto de casi 500 mil pesos que le remitió la LDS, no están contemplados los traslados de los clubes de las localidades (Central Córdoba confirmó que no participará) sino cobertura de seguridad y árbitros.

En ese contexto, Agricultores considera que no están dadas las condiciones para participar del campeonato que marcará la vuelta del fútbol en San Pedro después de más de un año de parate por la pandemia de coronavirus.