Aunque más clubes pusieron en duda su participación, el torneo de la LDS arranca en abril y se juega en el Estadio sin público

No fue una reunión más de delegados la que se realizó el lunes por la noche en el salón Pedro Barri de la Liga Sampedrina (LDS) dado que, después del encuentro con la Municipalidad para acercar posiciones y avanzar hacia el retorno de las competencias, el certamen para primera y U21 sumó más certezas.

Tal adelantó La Opinión en publicaciones anteriores, no comenzará el 21 de marzo sino que se pospuso para el primer fin de semana de abril, sábado 3 y domingo 4. Todos los partidos se jugarán sin público y con ocho efectivos de la Policía en el Estadio Municipal dado que los clubes quieren evitar complicaciones con hinchas que se aglomeren en las afueras de sus canchas a observar los partidos. Con un sólo campo de juego disponible, los equipos no tendrán partido todos los fines de semana.

Banfield, Mitre, Paraná, General San Martín, La Esperanza, La Roca, San Roque, Independencia y Las Palmeras ratificaron que, aun en esas condiciones, participarán. En contrapartida, Central Córdoba confirmó que no lo hará mientras que Agricultores continúa en duda y su presencia dependerá de que cambien las condiciones. En ambos casos, tener que viajar desde Santa Lucía y Gobernador Castro, respectivamente, les significa un gasto que, sin ingresos económicos ante la no posibilidad de ser locales, no pueden afrontar.

En el mitin otras dos entidades, que en el anterior encuentro confirmaron su participación, quedaron en amarillo: América y Defensores Unidos. Sin ellos, son nueve los elencos que, a falta de poco más de dos semanas para que la pelota empiece a rodar, participarán de la vuelta de la actividad tras un año de parate por la pandemia de coronavirus.

En el certamen los clubes se dividirán en dos zonas y jugarán, en cada una de ellas, todos contra todos a una ronda. Los dos primeros avanzarán a semifinales y, posteriormente, a la definición.

De los que no es segura su incursión en el campeonato, Central Córdoba no cambiará su postura en tanto que el Sabalero, el Rojiverde y Agricultores sí lo harán en caso de que se modifiquen las condiciones, algunas, como la de no permitir hinchas, adoptada porque la Agencia de Prevención del Violencia en el Deporte (A.Pre.Vi.De.), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ratificó en las últimas horas que no está permitido. A ello se sumó que la Secretaría de Deportes bonaerense emitió un comunicado de que recién en abril se habilitarán los torneos federados amateurs aunque hay municipios en los que el fútbol regresó hace rato.