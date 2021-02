Agricultores no participará del certamen de la Liga Sampedrina si no se permite público o hay ayuda externa

Agricultores es uno de los clubes de San Pedro más golpeado por la pandemia de coronavirus porque se quedó casi sin ingresos y, en ese marco, peligra su participación en el certamen para primera y U21 que la Liga Sampedrina (LDS) prevé iniciar el 21 de marzo y del este lunes por la noche se diagramarán las zonas en la reunión ordinaria que se llevará a cabo en el salón Pedro Barri.

“Hoy hay que confirmar la participación de los equipos y nuestra postura es que si es con público o se puede conseguir algún aporte para árbitros y policías, sí. Si es sin publico y no hay aportes de nada, no porque es imposible. Nosotros vamos a decir hoy que si nos quieren poner en la zona, nos pongan. Pero si llega el 21 de marzo pero no hay público ni un aporte extra, no vamos a jugar porque es imposible”, aseguró a La Opinión el presidente de la entidad de Gobernador Castro, Gerardo De Vincenzi.

La máxima autoridad de Agricultores detalló que en el caso de los encuentros de local deben abonar “árbitros y Policía” y, de visitante, “los viajes”. “Es todo muy complicado. No tenemos entrada de nada y la cantidad de socios que tenemos es muy poquito. Eso lo consume los pocos gastos que tenemos”, admitió.

Además, De Vincenzi detalló qué ingresos económicos se le cortaron por la cuarentena: “La entradas grandes que teníamos que eran bailes de egresados, alquileres del salón los fines de semana y bailes nuestros. Eso era una entrada importante y no podemos generar ingresos. El salón quedó paralizado y no podemos hacer nada, no podemos recaudar”.

A principios de febrero la institución fue víctima del accionar de delincuentes que le robaron cables y dañaron el sistema eléctrico de las canchas de fútbol el cual están intentando reestablecer: “El arreglo cuesta mucho. Conseguimos cables que nos donaron, pedimos presupuestos pero es mucha plata. Las practicas ahora tendrán que ser de día cuando muchos trabajan. Tenemos las dos canchas sin luz. Esto va a llegar un tiempo porque tenemos que hacer todo de nuevo”.

Por último, el presidente contó que obtienen algunos ingresos con el “alquiler de la cancha de fútbol” que se reactivó hace “dos meses” pero le es insuficiente para juntar el dinero necesario y competir en torneo que organiza la Liga Sampedrina (LDS) en caso de que no se permita público en las canchas.