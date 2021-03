Central Córdoba no jugará el torneo de la Liga Sampedrina y duda de competir el resto de la temporada

Desde que comenzaron las reuniones en la Liga Sampedrina (LDS) para diagramar el retorno de la actividad tras un año de parate por la pandemia de coronavirus, Central Córdoba expuso que su participación estaba en duda y su presidente, Marino Bornia, confirmó este martes a La Opinión, tras el mitin del lunes en el salón Pedro Barri, que el club no jugará el certamen para primera y U21 y, además, duda competir el resto de la temporada.

“Este primer torneo, que no es obligatorio, ya se decidió que no participamos. Por las condiciones que impusieron es insostenible, no podemos”, aseguró la máxima autoridad de la Comisión Directiva. Y detalló: “Es un tema complicado, nosotros con los partidos normales de local más rifas tenemos para mantenernos. Sin eso es imposible. Si tenemos que pagar Policía, referí, viajes y a la Liga Sampedrina precisas por cada partido 50 mil pesos. Sin recaudación, ¿Cómo los solventas?”.

Según el formato que se decidió anoche en la LDS, todos los partidos del certamen se desarrollarán en el Estadio Municipal sin público en las tribunas. Es decir, el elenco de Santa Lucía debería viajar cada vez que deba cumplir con el calendario.

Además, Bornia contó que un grupo de jugadores habló con él semanas atrás porque tenían intenciones de seguir compitiendo: “Los jugadores vinieron a hablar conmigo que querían jugar, pero no quiero que se comprometan y nos dejen con lío en la liga. Quedamos en hablar en quince días pero por ahora no vinieron”.

El primer campeonato no es de participación obligatoria aunque, si la crisis sanitaria por el COVID-19 subsana, el objetivo es desarrollar otros certámenes en el segundo semestre de los que el Lobo es muy probable que tampoco participe, tal argumentó Bornia: “Tenemos la reunión el jueves pero el 99% te digo que esta confirmado que participamos. Lo que se habló con la Comisión Directiva y la Subcomisión de Fútbol que no quieren seguir, no hay gente nueva”.

Por último, Bornia reiteró que “las condiciones” son “casi imposibles” y que su prioridad es utilizar el dinero “para obras” y quedarse “sin fútbol”. Y cerró: “La dificultad el club la está pasando bastante bien porque sanemos las cuentas y estamos haciendo todo a corazón. Si ponemos plata en el fútbol no podemos hacer ninguna obra y quiero priorizar eso. A mí me duele, pero quiero priorizar las obras del club que estaba venido abajo y lo estamos levantando”.