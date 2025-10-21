El prófugo Lautaro Casas había cometido un asalto a mano armada en Villa Igoillo

Convocan a abogados para el reclamo de deudas por tasas municipales

Juegos Bonaerenses: San Pedro fue el mejor municipio con menos de 300 mil habitantes en la final provincial

Uatre pide sostener la compatibilidad entre el trabajo rural y las prestaciones sociales

Un vecino de Baradero construyó una réplica de la Casa de Tucumán por amor a su esposa nacida en esa provincia

Una vez más el estado de los baños del paseo público 2 han sumado quejas, están cerrados y en pésimas condiciones

Suman las quejas de las condiciones en las que han dejado los árboles de la costa para proteger el tendido de redes

Fin de las patentes provisorias: cuál es la multa para quienes no cuenten con las chapas

Cronograma de pagos de Anses para octubre

Jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 9 cobran hoy martes.

—------------------------------

NECROLÓGICAS:

Eduardo Mario Sánchez a los 91años

—------------------------------

CLIMA:

Cielo algo nublado, temperatura máxima 28°, viento del sector Noreste rotando al Norte a 40 km.

—---------------------------------

FARMACIAS DE TURNO:

San Martín 665

Ituzaingó 560

—--------------------------

—------------------------------------------------

