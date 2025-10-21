Lo que importa - Martes 21 de octubre de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
El prófugo Lautaro Casas había cometido un asalto a mano armada en Villa Igoillo
Convocan a abogados para el reclamo de deudas por tasas municipales
Juegos Bonaerenses: San Pedro fue el mejor municipio con menos de 300 mil habitantes en la final provincial
Uatre pide sostener la compatibilidad entre el trabajo rural y las prestaciones sociales
Un vecino de Baradero construyó una réplica de la Casa de Tucumán por amor a su esposa nacida en esa provincia
Una vez más el estado de los baños del paseo público 2 han sumado quejas, están cerrados y en pésimas condiciones
Suman las quejas de las condiciones en las que han dejado los árboles de la costa para proteger el tendido de redes
Fin de las patentes provisorias: cuál es la multa para quienes no cuenten con las chapas
Cronograma de pagos de Anses para octubre
Jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 9 cobran hoy martes.
—------------------------------
NECROLÓGICAS:
Eduardo Mario Sánchez a los 91años
—------------------------------
CLIMA:
Cielo algo nublado, temperatura máxima 28°, viento del sector Noreste rotando al Norte a 40 km.
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
San Martín 665
Ituzaingó 560
—--------------------------
www.laopinionsemanario.com.ar
—-------------------------------------
—------------------------------------------------
