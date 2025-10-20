Las patentes provisorias ya no tendrán vigencia, después de que el Ministerio de Justicia de la Nación determinó que los Registros de la Propiedad del Automotor entreguen las chapas a todos aquellos que efectúen un trámite en estas oficinas.

“El sistema de distribución de matrículas se encuentra plenamente normalizado”, se indicó, y se dispuso de una página web para consultar si la patente ya está disponible para su retiro.

“Los vehículos recientemente inscriptos ya pueden contar con su documentación completa. Los Registros Automotores recibieron todas las matrículas pendientes; ahora es responsabilidad de los usuarios acercarse a retirarlas”, señalaron desde el Ministerio, mientras remarcaron que cuentan con más de 55.000 unidades disponibles para la entrega inmediata.

La página web donde se realiza la consulta sobre la disponibilidad de las chapas patentes.

Para los usuarios se habilitó una nueva modalidad para consultar la disponibilidad de las chapas en el sitio web de la Dirección Nacional de Propiedad Automotor (DNRPA) en el link: www.dnrpa.gov.ar/registros_seccionales/consulta_disponibilidad_chapas

En su momento, a partir de 2023, se produjeron inconvenientes en los Registros de los Automotores. Algunos de estos carecían de las patentes y otros presentaban demoras en su entrega.

Después de esto, que también impactó en San Pedro, el servicio continuó presentando dificultades, haciendo que las patentes provisorias tuvieran una validez superior al plazo establecido por resolución ministerial.

Posteriormente a que el Registro 1 de nuestra ciudad quedara en poder del Ministerio, la provisión se fue normalizando. Solo había demoras en las reposiciones, por daño o extravío.

Como el retiro de los dominios metálicos corre por cuenta del dueño del vehículo, y ante esta decisión, circular con una patente provisoria implicará una sanción.

Para la provincia de Buenos Aires, solo la falta de una patente indica entre 50 y 100 Unidades Fijas de multa, y hasta 300 Unidades si se carece de ambas.

En octubre, la Unidad Fija tiene un valor de $ 1.606. Por lo tanto, el monto de una infracción asciende hasta $ 481.800.

