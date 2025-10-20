La Municipalidad de San Pedro lanzó una convocatoria dirigida a abogados con la finalidad de establecer un Registro para Gestión de Recupero de Deudas.

Ads

El plan es conformar un equipo externo que trabaje para cobrar a contribuyentes con deudas por tasas a través de la vía judicial, para lo que los profesionales cobrarán honorarios una vez finalizado el proceso, con costas a cargo del demandado.

Los requisitos consisten en estar matriculado en el Colegio del Departamento Judicial San Nicolás, tener una antigüedad mínima de tres años en el ejercicio ininterrumpido de la profesión, experiencia en Derecho Administrativo, Civil y/o Comercial y domicilio en San Pedro o residir en un radio de 50 km.

Ads

Se valorará la experiencia que tengan en representación de organismos públicos, ejecuciones fiscales y cobro ejecutivo, derecho administrativo y contencioso administrativo, y contrataciones públicas, informó la Municipalidad.

Las solicitudes deberán presentarse hasta las 14.00 del 31 de octubre próximo en la Subsecretaría Legal y Técnica de la Municipalidad que conduce Daniel Porta.

Ads

El horario de atención será de lunes a viernes, de 8.00 a 14.00, o vía email a: [email protected].

También podrán efectuarse consultas a través de la página www.sanpedro.gob.ar o en la Subsecretaría Legal y Técnica, teléfono 3329 53 9593.

Puede interesarte