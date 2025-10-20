La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) manifestó su preocupación por la caducidad de del decreto que permitía compatibilizar el trabajo rural temporario con el cobro de planes sociales.

El decreto que permitía el cobro en simultáneo y que nada afecte a quienes perciben ambos beneficios dejó de regir en septiembre.

La medida, vigente durante cuatro años, “fue clave para garantizar la protección social de miles de familias, permitiéndoles acceder al empleo registrado sin perder el sustento que brindan las prestaciones sociales”, expresó el gremio en un comunicado.

“Desde Uatre hemos solicitado formalmente el 22 de agosto de 2025, ante el Ministerio de Capital Humano, a cargo de la ministra Sandra Pettovello, la prórroga de este decreto", señalaron

"Consideramos que su continuidad es esencial para seguir promoviendo el trabajo formal, digno y decente en el ámbito rural, rompiendo el círculo de la informalidad y ampliando la cobertura de la seguridad social para los trabajadores temporarios y migrantes”, aseguraron desde la organización que conduce José Voytenco.

En su momento el decreto eliminó un impedimento que “desalentaba la registración laboral, al permitir que los trabajadores rurales no perdieran sus planes sociales al acceder a un empleo formal".

"Esta política benefició especialmente a las familias migrantes y a las economías regionales, que dependen de mano de obra local y registrada para sostener la productividad en cosechas, logística y ciclos productivos”, dijeron desde Uatre.

El sindicato sostuvo que la falta de certidumbre que podría “afectar la producción agropecuaria y representar un retroceso en la lucha por la formalización laboral”.

Voytenco insistió en la necesidad de que el Estado restablezca la compatibilidad y destacó que esto no constituye un privilegio sino “una política de equidad que reconoce la estacionalidad del trabajo rural y protege a quienes sostienen la producción nacional”.

Asimismo, adelantó que tanto Uatre como el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) seguirán insistiendo ante las autoridades para garantizar este derecho.