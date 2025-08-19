Alerta a corto plazo para San Pedro: “tormentas fuertes con lluvias intensas”

Rainbowex: piden arresto domiciliario para Pardo, Braga y Pan

Enviaron helicóptero sanitario para trasladar a la niña internada en grave estado tras el accidente fatal en ruta 9

Delincuentes ingresaron al patio de un geriátrico y robaron la bici de una empleada

Quejas por el estado de las cloacas en Casella al 900: "No me dan solución alguna, llevo meses reclamando"

Pagos ANSES:

Hoy martes cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tengan DNI terminados en 7.

DNI terminados en 8 mañana miércoles 20 y con DNI terminados en 9 este jueves.

-Asignación Universal por Hijo hoy martes DNI terminados en 6, mañana miércoles en 7, el jueves en 8 y viernes en 9.

NECROLÓGICAS:

Antonio Gregorio Arce a los 81 años

Mabel Elfrida Bueno a los 100 años

Antonio RodolfoSantoleri a los 95 años

CLIMA:

Lluvias durante toda la jornada, temperatura máxima 15° viento del sector Sureste a 48 km.

FARMACIAS DE TURNO:

San Martín 665

Pellegrini 2250

Ituzaingó 560

