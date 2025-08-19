Lo que importa - Martes 19 de agosto de 2025
El resumen diario de noticias de La Opinión y Sin Galera. Disponible de lunes a viernes a las 09.30 en Facebook, Youtube y la app de Sin Galera Radio.
Alerta a corto plazo para San Pedro: “tormentas fuertes con lluvias intensas”
Rainbowex: piden arresto domiciliario para Pardo, Braga y Pan
Enviaron helicóptero sanitario para trasladar a la niña internada en grave estado tras el accidente fatal en ruta 9
Delincuentes ingresaron al patio de un geriátrico y robaron la bici de una empleada
Quejas por el estado de las cloacas en Casella al 900: "No me dan solución alguna, llevo meses reclamando"
Pagos ANSES:
Hoy martes cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tengan DNI terminados en 7.
DNI terminados en 8 mañana miércoles 20 y con DNI terminados en 9 este jueves.
-Asignación Universal por Hijo hoy martes DNI terminados en 6, mañana miércoles en 7, el jueves en 8 y viernes en 9.
—------------------------------
NECROLÓGICAS:
Antonio Gregorio Arce a los 81 años
Mabel Elfrida Bueno a los 100 años
Antonio RodolfoSantoleri a los 95 años
—------------------------------
CLIMA:
Lluvias durante toda la jornada, temperatura máxima 15° viento del sector Sureste a 48 km.
—---------------------------------
FARMACIAS DE TURNO:
San Martín 665
Pellegrini 2250
Ituzaingó 560
—--------------------------
—------------------------------------------------
