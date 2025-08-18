El Ministerio de Salud bonaerense envíó un helicóptero sanitario de la Policía de la provincia para trasladar a la niña de 12 años que fue internada en grave estado tras el accidente en ruta 9 que le costó la vida a su abuela al sanatorio Güemes, en Capital Federal.

La aeronave aterrizó pasadas las 18.00 en el denominado Campito de Paraná, donde Bomberos Voluntarios y una ambulancia del Same llegaron para apoyo en el marco de la derivación.

El equipo médico fue hacia el Hospital para preparar la derivación y el vuelo iba hacia el aeroparque Jorge Newbery, donde una ambulancia de alta complejidad esperaba a la niña para llevarla al Güemes.

Un helicóptero sanitario de la Policía Bonaerense llegó a San Pedro para el traslado.

La niña sufrió un grave traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica y su traslado iba a producirse el domingo por la noche, tras el accidente, pero no estaba en condiciones para tolerarlo, por eso se demoró hasta ahora.

Sí fue trasladado el domingo su hermano de 8 años, quien también sufrió un importante traumatismo de cráneo. En su caso, fue derivado al Hospital San José de Pergamino.

Bomberos y el Same acompañaron la tarea para el traslado en helicóptero.

En el choque, que ocurrió en el kilómetro 170 del carril Rosario - Buenos Aires de la ruta 9, falleció la abuela de los niños, una mujer de 55 años identificada como Silvia Karina del Valle, domiciliada en el barrio porteño de Caballito.

Su esposo y conductor del coche, identificado como Jorge Armando Oviedo, de 65 años, y otros dos nietos, de 9 y 10, permanecían internados en el Hospital local, en principio fuera de peligro.

Así quedó el automóvil tras el choque.

El accidente ocurrió antes de las 20.30 en la autopista nacional cuando el Citroën C3 en el que viajaba la pareja con sus nietos chocó por alcance a un camión Scania con semirremolque que transporta cueros, proveniente de Tucumán.

El chofer transportista, identificado como Carlos Alberto Chirino, tucumano de 46 años, resultó ileso. La víctima fatal falleció en el acto tras el impacto.