Alerta a corto plazo para San Pedro: “tormentas fuertes con lluvias intensas”
Abarca algunos distritos de la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, el fenómeno meteorológico esperado a partir de la madrugada se ha adelantado. Para San Pedro rige la “Alerta Naranja” hasta la tarde de este martes 19.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta a corto plazo para algunos distritos del extremo norte de la provincia de Buenos Aires.
El parte señala “tormentas fuertes con lluvias intensas”, abarcando los distritos de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Pergamino, Ramallo, San Nicolás y San Pedro.
Recordamos que gran parte de los partidos del norte bonaerense, el AMBA y parte del este provincial, están bajo “Alerta Naranja” a partir de la medianoche. Pero el fenómeno meteorológico se ha anticipado y ya se encuentra en pleno proceso como consecuencia del sistema de baja presión reinante, denominado ciclogénesis.
En San Pedro, en caso de emergencia se puede recurrir a Defensa Civil llamando al 103.
