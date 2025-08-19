El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta a corto plazo para algunos distritos del extremo norte de la provincia de Buenos Aires.

Ads

El parte señala “tormentas fuertes con lluvias intensas”, abarcando los distritos de Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Pergamino, Ramallo, San Nicolás y San Pedro.

Recordamos que gran parte de los partidos del norte bonaerense, el AMBA y parte del este provincial, están bajo “Alerta Naranja” a partir de la medianoche. Pero el fenómeno meteorológico se ha anticipado y ya se encuentra en pleno proceso como consecuencia del sistema de baja presión reinante, denominado ciclogénesis.

Ads

En San Pedro, en caso de emergencia se puede recurrir a Defensa Civil llamando al 103.

Ads

Puede interesarte